Mario Balotelli esteve envolvido num acidente de viação nas primeiras horas de 2020. O avançado do Brescia regressava a casa por volta das 6 da manhã, depois de festejar a passagem de ano, quando o carro em que seguia embateu no passeio. Segundo o clube italiano, o Fiat 500 estava a ser conduzido por um amigo do jogador.

O carro ficou imobilizado em frente ao portão de uma padaria e Balotelli, que morava a poucas centenas de metros do local, decidiu concluir o percurso a pé. Durante a manhã, um reboque acabou por retirar o Fiat 500 daquela zona.