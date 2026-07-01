Alessandro Bastoni está a ser investigado pelo Ministério Público de Milão no âmbito de um processo relacionado com uma alegada rede de exploração de menores que organizaria festas para clientes de elevado perfil, entre os quais futebolistas.

De acordo com a imprensa italiana, o defesa do Inter e da seleção italiana terá sido chamado a prestar esclarecimentos por suspeitas relacionadas com encontros ocorridos em 2020 com uma jovem que tinha então 17 anos.

Através do advogado Salvatore Scuto, Bastoni rejeita qualquer conduta ilícita.

«O meu cliente nega ter tido uma relação com uma rapariga que sabia ser menor de idade. A intimação para comparecer na sexta-feira, 3 de julho, foi feita sem qualquer contexto; não sabemos nada sobre as investigações. Vamos avaliar se devemos ou não responder aos procuradores», afirmou o representante legal.

Segundo os mesmos relatos, a investigação centra-se na atividade da agência de acompanhantes "Ma.De", suspeita de organizar eventos com «tudo incluído» destinados a clientes VIP. Ainda assim, a jovem em causa terá negado qualquer relação com Bastoni, embora os investigadores estejam a analisar mensagens e outros elementos recolhidos durante o inquérito.