Em partida a contar para a 15.ª jornada da Série A, o Hellas Verona recebeu o Empoli e foi derrotado por 4-1. Apesar disso, Casper Tangstedt, emprestado pelo Benfica, somou mais um golo na temporada em Itália.

O golo do dinamarquês cedido ao Verona, surgiu já numa altura em que os anfitriões perdiam por 3-0. Depois dos golos de Sebastian Esposito e Cacace, Tengstedt reduziu o marcador para 3-1, mas não foi capaz de lançar a equipa para a recuperação, uma vez que o Empoli até viria a marcar o quarto golo logo uns minutos depois, ainda na primeira parte.

No segundo tempo o resultado não se alterou ditando a quarta derrota consecutiva para a equipa do avançado cedido pelas águias, que já leva seis golos na temporada até ao momento, registo que já supera os quatro golos apontados ao serviço do clube da Luz.

Assim, o Hellas Verona pode acabar a jornada na zona de despromoção, uma vez que Como e Monza ainda não jogaram esta jornada e podem ultrapassar a equipa do português Dani Silva, que foi titular no encontro, na classificação. Já o Empoli regressa às vitórias na Série A e assume o nono lugar da tabela.