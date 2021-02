Romano Floriani Mussolini, bisneto do antigo ditador italiano, joga na formação da Lazio. Apesar do clube romano ser muitas vezes conotado com a extrema direita, o jovem lateral, que acaba de completar 18 anos, não está nada interessado em política e quer apenas vingar no futebol.

Quando o nome de Mussolini apareceu na ficha de um recente jogo de juniores entre a Lazio e a Juventus, todos quiseram saber de quem se tratava. É filho de Alessandra Mussolini, neta do «Duce» que arrastou a Itália para o lado das forças do Eixo durante a II Grande Guerra Mundial.

Apesar dos adeptos Lazio estarem muitas vezes envolvidos em polémicas relacionadas com a extrema direita e de já terem feito várias homenagens a Benito Mussolini, a imprensa italiana garante que ao jovem descendente do antigo ditador «a política não lhe interessa e está apenas focado em jogar futebol».

Romano Mussolini até começou a jogar na rival Roma, mas foi contratado pela Lazio em 2016, quando tinha apenas 13 anos. A mãe do jogador, Alessandra Mussolini, conhecida em Itália como política e personalidade televisiva, preferiu não comentar a polémica: «Prefiro ficar fora desse assunto. O meu filho não quer que me meta na sua vida e nas suas coisas», limitou-se a referir.

O jovem também é sobrinho-neto da atriz italiana Sophia Loren, irmã de sua avó Maria Scicolone, por sua vez viúva de Romano Mussolini, quarto filho do ditador italiano.