Apresentado no Parma, Gianluigi Buffon revelou que teve ofertas de dois clubes que disputam a Liga dos Campeões, mas não aceitou porque não queria ser suplente.

«Tive duas oportunidades de equipas de Champions, mas não era para ser titular. Não queria ser suplente. Já tinha aceitado esse papel na Juventus e não me apetecia», disse à Sky Sports o guarda-redes de 43 anos.

O internacional italiano esclareceu depois a opção pelo Parma, clube que vai disputar a segunda divisão italiana na próxima época: «É um clube que vejo com capacidade para construir algo importante. O Parma é o quarto melhor clube de Itália em termos de títulos. Tem um grande passado, mas pode ter um futuro importante. As emoções que estou a sentir são tantas... nenhuma outra equipa podia dar-me isto», afirmou, ele que começou a carreira precisamente no Parma.