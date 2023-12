Cristiano Ronaldo reclama 19,5 milhões de euros à Juventus, mas o clube de Turim recusa-se a pagar. As duas partes vão apresentar as respetivas defesas em tribunal na tarde desta quarta-feira, mas a sentença final deste caso só deve ser conhecida em abril de 2024.

É um braço de ferro que se arrasta desde que Cristiano Ronaldo deixou a Juventus, em 2021, para voltar ao Manchester United. A defesa do internacional português diz que ficaram por pagar quatro meses de salários da temporada de 2020/21, mas o clube de Turim alega que o atual jogador do Al Nassr, no acordo que lhe permitiu regressar a Old Trafford, renunciou ao valor em dívida.

Cristiano Ronaldo, que representou a Juventus de 2018 a 2021, garante que não renunciou a qualquer valor no momento em saiu para o Manchester United e exige o pagamento de 19,5 milhões de euros.

O internacional português recorreu aos tribunais em junho passado para reaver o dinheiro em falta, mas o processo tem-se arrastado, com várias queixas formais das duas partes, mas esta quarta-feira vai dar um passo significativo, com a apresentação dos argumentos finais da parte do jogador e do clube.

Ainda poderá haver mais uma audiência adicional, em janeiro de 2024, antes da decisão final do juiz que está prevista para abril do próximo ano.