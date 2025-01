Antes do jogo da Serie A contra o Monza deste domingo, o diretor desportivo do Génova, Marco Ottolini, fez um balanço do mercado e falou sobre a situação delicada do avançado Mario Balotelli esclarecendo como será procurada uma solução para Balotelli,

«Mario [Balotelli] caiu nas hierarquias, mas continua a querer jogar: nos últimos dias do mercado o mais correto é encontrar uma solução que sirva a todos», referiu Otolini em declarações à SkySport.

De recordar, o avançado de 34 anos, que já passou por clubes como o Man. City, Inter ou ainda o Milan, chegou ao Génova a custo zero, a 28 de outubro de 2024.

Balotelli foi opção em apenas seis jogos pelo emblema rossoblu esta temporada.