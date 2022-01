Giorgio Chiellini considera que Cristiano Ronaldo ajudava a esconder os problemas da Juventus e, nesse sentido, também diz que é natural que a equipa se tenha ressentido esta época com a sua saída ao nível dos resultados.

«Cristiano escondia os problemas que a equipa tinha. Era um jogador importante. Tendo um jogador de topo como ele na equipa é mais fácil disfarçar os problemas», referiu o capitão da equipa de Turim na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Supertaça com o Inter de Milão.

A Juventus está no quinto lugar da Série A, já a onze pontos do líder Inter. «Já esperava uma época difícil depois da saída de Cristiano, mas somos praticamente a mesma equipa da temporada passada, com Locatelli e Kean, mas sem Cristiano», acrescentou.

Apesar de tudo, Chiellini considera que a Juventus tem capacidade para crescer e lutar pela conquista de títulos já esta temporada. «Se trabalharmos muito podemos atingir os nossos objetivos, mas não podemos sentir-nos inferiores nem deixar esgotar a energia mental, algo que já não estamos acostumados a fazer», destacou ainda o central italiano.