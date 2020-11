Maurizio Zamparini, antigo presidente do Palermo e do Veneza, já retirado, defende que Paolo Dybala devia deixar a sombra de Cristiano Ronaldo na Juventus e procurar ser ele próprio protagonista num grande clube, como o Real Madrid ou o Barcelona.

Foi Zamparini que «descobriu» Dybala na Argentina e, desde logo, anunciou, ainda em 2015, que o jovem avançado ia tornar-se no «novo Messi», antes de o vender à Juventus por 40 milhões de euros. Passaram cinco anos, mas Zamparini não mudou de ideias. «Claro que penso o mesmo, porque é que haveria de mudar de ideias? O Dybala, além de um campeão, é um rapaz muito bom», destacou o dirigente de 79 anos numa entrevista ao jornal Tuttosport.

Esta temporada, Dybala teve algumas lesões que o afastaram da equipa principal da Juventus, tendo começado vários jogos na condição de suplente. «Estamos a brincar? Dybala não ser titular na Série A é uma blasfémia. O Paolo devia ter seguido o conselho que lhe dei há três anos», atirou.

E que conselho foi esse? «Ir embora de Turim. Disse-lhe claramente: "Paulo, para o teu bem, tens de deixar a Juventus". Ele tem um futebol de fantasia. É um futebol mais indicado para a liga espanhola: Barcelona ou Real Madrid. Mas ele disse-me sempre que se sentia bem na Juventus», conta.

O antigo presidente do Palermo considera ainda que Dybala, na Juventus, está ofuscado por uma estrela maior. «Na Juventus está Cristiano Ronaldo, um verdadeiro fenómeno, e Dybala deve ir e jogar noutro grande. CR7 é como o Ibra. São jogadores muito fortes, com uma personalidade incrível e uma experiência louca. São dois campeões que gostaria de ter tido e com quem teria estado muito bem: são exemplos vencedores. Com o Cristiano na Juventus, no entanto, aconselho o Paulo a tornar-se o número um noutro lugar», reforçou.