O Milan de Sérgio Conceição suou mas conseguiu levar de vencida o Bolonha por 3-1 numa partida a contar para a 36.ª ronda do Campeonato italiano, alcançando o quarto triunfo consecutivo para todas as competições.

A passagem do técnico português pelo clube italiano não tem sido a melhor, especialmente no que toca a resultados desportivos. Os «rossoneri» estão no oitavo lugar com 60 pontos, mas ainda na eventual lutar por um lugar europeu. No entanto, Conceição não desvenda qual será o seu futuro no clube milanês.

«O Conceição não é importante, o que é importante é o Milan e ganhar o próximo jogo, porque para um clube como o nosso é fundamental levantar troféus. Este não é o momento para falar de mim, quando chegar a altura certa falarei», disse o treinador de 50 anos em declarações à Sky Sport após o jogo frente ao Bolonha, contra quem vai jogar na quarta-feira a final da Taça de Itália.

«A partir de amanhã começamos a preparar-nos para a final. Temos de analisar o que fizemos bem e o que não fizemos. Será uma competição diferente da de hoje. As finais devem ser ganhas, mesmo jogando menos bem», concluiu.