Conceição titular na derrota na Juventus com a Lazio
Golo solitário de Toma Basic fez a diferença no Estádio Olímpico de Roma
A Lazio derrotou a Juventus por 1-0 no Estádio Olímpico de Roma, no último jogo da oitava jornada da Liga italiana.
O único golo da partida foi apontado pelo croata Toma Basic, aos nove minutos de jogo, após assistência de Danilo Cataldi.
Do lado da Juventus, Francisco Conceição foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto que o lateral João Mário foi suplente utilizado, tendo entrado aos 86 minutos.
No emblema da capital italiana, destaque para a ausência nos convocados de Nuno Tavares, devido a lesão.
Com este resultado, a Juventus ocupa o oitavo lugar da Serie A, com 12 pontos, a seis dos líderes Nápoles e Roma. Já a Lazio é décima classificada, com 11 pontos.
