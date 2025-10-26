A Lazio derrotou a Juventus por 1-0 no Estádio Olímpico de Roma, no último jogo da oitava jornada da Liga italiana.

O único golo da partida foi apontado pelo croata Toma Basic, aos nove minutos de jogo, após assistência de Danilo Cataldi.

Do lado da Juventus, Francisco Conceição foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto que o lateral João Mário foi suplente utilizado, tendo entrado aos 86 minutos.

No emblema da capital italiana, destaque para a ausência nos convocados de Nuno Tavares, devido a lesão.

Com este resultado, a Juventus ocupa o oitavo lugar da Serie A, com 12 pontos, a seis dos líderes Nápoles e Roma. Já a Lazio é décima classificada, com 11 pontos.