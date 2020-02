O Brescia anunciou que vai suspender toda a atividade das camadas jovens até 1 de março.

Na base da decisão está o surto do Covid-19 (coronavírus) em Itália.

O anúncio do clube italiano surge depois de uma ordem do ministro da saúde italiano, assinada pelo presidente da região da Lombardia, numa altura de grande preocupação nacional. O coronavírus já matou sete pessoas neste país e há 190 infetados, enquanto 11 cidades do norte italiano estão em quarentena.

De relembrar que, na Serie A, alguns jogos foram cancelados devido ao perigo de expansão do vírus.