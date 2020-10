O teste positivo à covid-19 de Cristiano Ronaldo trouxe prejuízos desportivos, mas os mercados também reagiram de forma negativa à notícia que esta terça-feira abalou a Seleção Nacional.

A Juventus viu as ações caírem na bolsa italiana, assim que a infeção do internacional português foi tornada pública.

As ações do clube italiano sofreram uma queda abrupta e fechou a Bolsa de Milão com perdas de três por cento. Cada ação da Juventus vale, agora, 0,73 cêntimos, o que significa que caíram para o preço mais baixo registado nos últimos seis meses.