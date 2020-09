Cristiano Ronaldo destacou a importância da Juventus ter conseguido recuperar, por duas vezes, e de ter evitado uma derrota diante da Roma (2-2). O internacional português, que marcou um dos golos da equipa de Turim, diz que ainda é cedo para se fazer avaliações ao trabalho de Andrea Pirlo, mas diz que a equipa está «melhor», «mais feliz» e a «trabalhar com um sorriso».

«Acho que foi mais um ponto ganho, estivemos por duas vezes em desvantagem, sabíamos que o jogo ia ser complicado, mas conseguimos recuperar. É um empate importante para nós. Estamos no início do campeonato e temos um treinador novo. Mas a equipa está ativa, estamos a fazer bem as coisas e vejo um futuro muito positivo», começou por dizer o internacional português em declarações à Sky Sport italiana.

O avançado da Juventus disse ainda que este ano as equipas da Série A estão mais fortes e a luta pelo título vai ser mais complicada. «Acho que o campeonato italiano está bem melhor, houve muitas equipas a reforçarem-se bem, como o Inter e nós também. Acho que este ano a Série A será bem mais difícil do que o da época passada», referiu.

Quanto à influência de Pirlo na equipa. «Ainda é cedo para fazermos avaliações, mas vejo a equipa muito melhor, mais feliz e a trabalhar com um sorriso. Isto é o mais importante», destacou ainda.