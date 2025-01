A Juventus anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o jogador brasileiro Danilo, após um acordo mútuo estabelecido entre as duas partes.

Após 13 anos a atuar no futebol europeu, Danilo despede-se, assim, do Velho Continente para regressar ao Brasil e vestir as cores do Flamengo, onde vai reencontrar o antigo companheiro dos tempos de FC Porto e Juventus, Alex Sandro.

De recordar que a porta para a carreira europeia começou com a passagem por Portugal, onde representou o FC Porto, seguindo-se depois o Real Madrid, Manchester City e, por fim, a Juventus.

Ao serviço da «Vecchia Signora», durante cinco anos e meio, o defesa brasileiro disputou 213 jogos, marcou nove golos e conquistou uma liga Italiana (2019/20), uma Supertaça de Itália (2020/21) e duas Taças da Itália (2020/21, 2023/24).