Em duelo de aflitos, na 19.ª jornada da Serie A, o Cagliari foi a casa do Monza vencer por 2-1.

Com Pedro Pereira e Dany Mota a titulares, os anfitriões até começaram melhor ao chegarem à vantagem ao minuto seis, com Gianluca Caprari a converter a marcação de uma grande penalidade, confirmando o 1-0 cedo no encontro.

Ainda assim, apesar do bom ínicio, o Monza viria mesmo a sofrer pelas mãos dos visitantes. O Cagliari chegou ao empate aos 22 minutos e depois, já na segunda parte, confirmou a reviravolta por Piccoli que fez o 2-1 aos 57 minutos.

Assim, o Cagliari consegue sair provisoriamente da zona de despromoção, ao somar 17 pontos, que colocam o conjunto no 17.º lugar. O Monza, por outro lado, somou o 12.º jogo sem vencer e continua o pesadelo em 2024/25, no 20.º e último lugar da tabela.