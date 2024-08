Após um ano sem clube, David De Gea vai voltar ao ativo pela porta da Fiorentina, equipa da Serie A italiana.

Mas, apesar do longo tempo afastado da competição, o guarda-redes internacional espanhol e dono da baliza do Manchester United durante mais de uma década garantiu que não equacionou terminar precocemente a carreira.

«Nunca pensei em retirar-me. Decidi tirar um ano sabático, mas estou em forma. Treinei todos os dias, mais até do que antes», garantiu o guarda-redes de 33 anos numa conferência de imprensa.

Ainda assim, De Gea reconheceu que não foi fácil lidar com as emoções após o fim da ligação ao Manchester United. «Foi difícil encontrar motivação para um novo capítulo depois de 12 anos num clube de alto nível como o Manchester United, que vai estar sempre no meu coração.»