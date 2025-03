A Liga Italiana referiu esta segunda-feira que as decisões dos árbitros depois do recurso ao VAR vão ser comunicadas no relvado nos jogos das meias-finais e final da Taça de Itália.

«Em acordo com a Federação Italiana de Futebol e a Associação Italiana de Árbitros, a Liga deu luz verde para testar a explicação aos espetadores e telespetadores das decisões tomadas após recurso ao VAR por parte do árbitro principal, através do sistema sonoro dos estádios», pode ler-se no comunicado divulgado.

Assim sendo, os duelos entre o Milan, de Conceição, Leão e Félix e o Inter, bem como o duelo entre o Empoli e o Bolonha terão a tecnologia que já é utilizada em vários campeonatos pela Europa.

No mesmo comunicado, a Liga italiana garantiu também a utilização do sistema VARDict a partir da próxima jornada do campeonato, que consiste na transmissão nos ecrãs dos estádios de informações e gráficos quando uma revisão do VAR está em curso.