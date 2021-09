Alessandro Del Piero identificou aquilo que falhou na Juventus durante os três anos de estadia de Cristiano Ronaldo no clube. «A equipa não cresceu à volta de Ronaldo. Muitas vezes a atuação dele estava separada da do resto da equipa e isso significa que algo não funcionou», disse a glória da Juve.

Del Piero viu a saída de CR7 do clube italiano como algo inevitável. «Está claro que ele não queria ficar e que a Juventus via com bons olhos não ter de pagar um salário tão elevado. Continuo a pensar que o ataque é muito competitivo também sem ele», acescentou.

Certo é que a Juventus ainda não venceu para a Serie - um empate e duas derrotas - em 2021/22. Apesar disso, o ex-futebolista não tem dúvidas de que tudo vai voltar aos eixos no emblema de Turim. «Haverá uma reação, estou seguro disso. E há que evitar que este mal começo seja um peso para os que não têm ombros para suportar esta pressão. Os mais experientes serão fundamentais e Allegri também. Agora há que pensar só nos que estão sem olhar para trás.»