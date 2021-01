O Inter de Milão vai ter um novo símbolo a partir de 9 de março, dia em que o histórico clube italiano completa 113 anos.

A notícia foi dada pela Gazzetta dello Sport, que avança com alguns detalhes do «rebranding». O novo escudo, ao que tudo indica mais estilizado e minimalista, terá as iniciais do clube (I) e da cidade (M).

Segundo o jornais italiano sediado em Milão, os proprietários do clube pretendem tornar a marca do clube mais atrativa para os consumidores além-fronteiras, procurando chegar a novos mercados e captar a atenção das faixas etárias mais jovens e, com isso, aumentar as receitas.

Ainda que discretamente, a campanha está a ser preparada há vários meses e envolve a colaboração de alguns designers mundialmente conhecidos, bem como de adeptos e históricos antios jogadores dos nerazzurri. A promessa é não mexer no nome do clube - Football Club Internazionale Milano - mas associá-lo mais, à semelhança do maior rival, à cidade de Milão, centro financeiro de Itália e uma das cidades mais visitadas do país por estrangeiros.

Recorde-se que nas últimas semanas têm surgido algumas notícias que dão conta da possibilidade de o Inter voltar a ser vendido, de forma ver solucionados os problemas financeiros, mas Steven Zhang, presidente do clube desde 2018, já negou liminarmente essa hipótese.

Em 2017, a Juventus também mudou o símbolo, trocando-o por um jota estilizado, com o objetivo de potenciar ainda mais a marca do clube em novos mercados. A alteração deu azo a muita polémica.