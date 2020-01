Mattia Perin, guarda-redes italiano que quase foi reforço do Benfica no verão, vai prosseguir a carreira ao serviço do Genova.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube de Cristiano Ronaldo dá conta da transferência de Perin, mas sem entrar em detalhes.

Recorde-se que o guardião de 27 anos chegou a viajar para Lisboa em julho passado, mas o negócio entre Benfica e Juventus foi na altura congelado devido a uma lesão que implicaria um tempo de recuperação superior a quatro meses.« Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes», comunicou o clube português à data.

