O treinador Davide Nicola não resistiu à goleada sofrida neste diante da Atalanta por 8-2 e foi despedido do comando técnico da Salernitana.

Desde 1996, quando o Padova perdeu com o Inter pelo mesmo resultado, que uma equipa não sofria oito golos num jogo a contar para a Serie A italiana.

Davide Nicola deixa a Salernitana após seis jogos seguidos sem vencer e no 16.º lugar do campeonato com 18 pontos, mais nove do que a primeira equipa na zona de despromoção.

Estava na Salernitana desde fevereiro do ano passado, quando pegou na equipa no último lugar da Serie A e evitou a despromoção.

A saída de Davide Nicola é a sexta chicotada desta época na Liga italiana, depois de Bolonha, Monza, Sampdoria, Hellas Verona e Cremonese também terem despedido os treinadores com que iniciaram a 2022/23.