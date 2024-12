Edoardo Bove, jogador da Fiorentina que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a partida com o Inter, no passado dia 1, manifestou agora a firme intenção de continuar a jogar, agradecendo todo o apoio que tem recebido nos últimos dias.

«Estou verdadeiramente grato por pertencer a este mundo do futebol e agradeço de todo coração o carinho e a proximidade que vocês me demonstraram! Estou bem e isso é o mais importante! Até breve... em campo! Edo», escreveu o jogador de 22 anos na página pessoal do Instagram.

Recordamos que o jogador, que está emprestado pela Roma, caiu inanimado ao minuto 17 do jogo da 14.ª jornada da Liga italiana, que acabaria por ser suspenso: Bove foi assistido de imediato por uma equipa médica, enquanto os jogadores de ambas as equipas fizeram uma roda à sua volta, para proteger a sua intimidade em momento crítico.

Bove seria retirado do Estádio Artemio Franchi de ambulância, com o árbitro a suspender o encontro, com as equipas a recolherem ao balneário.

«Nestes dias difíceis, tenho pensado muito. Este episódio desagradável mostrou-me, ainda mais do que eu pensava, que o futebol é muito mais do que um jogo, um campeonato: é uma comunidade de pessoas unidas pela mesma paixão que compartilham momentos de alegria, emoção, raiva, deceção e sofrimento», elogiou.

Eduardo Bove fala do «vínculo indissolúvel» na comunidade do futebol que lhe dá «força para superar qualquer obstáculo», revelando o «carinho» que recebeu tanto de companheiros quanto de rivais, numa onda de «energia positiva» que lhe permitiu «manter a calma, sem sentir a solidão normalmente presente neste tipo de dificuldades».

O atleta, que teve alta na passada sexta-feira e no sábado visitou o grupo de trabalho da equipa de Florença, viu ser-lhe implantado um desfibrilador subcutâneo, um dispositivo passível de ser removido, mediante o resultado dos testes e o conhecimento das razões do seu colapso.

Os médicos cardiologistas que o têm acompanhado estão a explorar o seu código genético, de modo a esclarecer o motivo do incidente, e também o histórico do jogador, que já teve situações semelhantes no passado – em 2020, Bove havia tido uma miocardite, da qual tinha recuperado com cortisona e repouso.

Caso prossiga a carreira, a remoção ou não do desfibrilador vai determinar o destino, uma vez que em Itália os regulamentos federativos, mais restritivos, não permitem jogar com aquele aparelho incorporado.

O dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu um incidente similar ao serviço da sua seleção, acabou por ter de deixar o Inter de Milão rumo ao futebol inglês (primeiro Brentford, agora Manchester United), joga com um aparelho semelhante, tal como o neerlandês Daley Blind, atualmente a representar os espanhóis do Girona.