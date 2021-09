O Génova, o clube mais antigo de Itália, foi comprado esta quarta-feira pelo fundo de investimento norte-americano denominado 777Partners, que, no mundo do futebol, já detinha seis por cento da SAD do Sevilha.

O clube estava nas mãos do empresário Enrico Preziosi desde 2003, quando ainda militava na Série B numa situação de insolvência. A promoção ao escalão principal chegou quatro anos mais tarde e, desde então, o Génova tem jogado escalão principal, mas nos últimos anos a popularidade do investidor italiano, proprietário de uma fábrica de brinquedos (Giochi Preziosi), caiu a pique, face aos maus resultados da equipa que têm gerado constantes protestos da parte dos adeptos.

Segundo adianta o jornal Gazzetta dello Sport, o acordo, que envolve a totalidade das ações do clube, foi firmado na manhã desta quarta-feira. As duas partes ainda não divulgaram os termos do acordo, mas, segundo o mesmo jornal, o anuncio oficial da venda e da apresentação do novo proprietário deverá acontecer já esta quinta-feira.

O presidente Preziosi não vai manter nenhuma participação no clube, apenas uma posição institucional, presumivelmente pelos próximos três anos, a começar pelas relações entre o clube e a liga italiana.

Vai assim terminar um dos mandatos mais longos do clube, uma vez que, até agora, nenhum presidente na história de Génova tinha dirigido um clube por quase vinte anos.