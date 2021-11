Escândalo em San Siro com o Sassuolo a surpreender o Milan, com um triunfo por 3-1, em jogo da 14.ª jornada da Série A da liga italiana. Um desaire que pode permitir ao Nápoles, que este domingo recebe a Lazio, destacar-se no topo da classificação, enquanto o campeão Inter já está a apenas um ponto.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões teve um domingo para esquecer. A equipa de Stefano Pioli, que na véspera tinha pedido um «salto de qualidade», até entrou bem no jogo, com Rafael Leão, sobre a esquerda, no apoio a Ibrahimovic. Uma entrada forte que proporcionou o primeiro golo do jogo, com Hernandez a cruzar para a cabeça de Romagnoli aos 21 minutos.

Depois os rossoneri levantaram o pé e veio o descalabro.

Scamacca empatou logo a seguir, aos 24 minutos, enquanto Kjaer, com um desvio infeliz, colocou a bola na própria baliza e os visitantes na frente do marcador. Em pouco mais de dez minutos, o Sassuolo virou o jogo.

Já no segundo tempo, o pesadelo continuou a ser pintado em tons de preto e vermelho, com o Sassuolo a marcar mais um golo, por Berardi, aos 66 minutos, antes de Romagnoli ser expulso, aos 77 minutos, por falta sobre Gregoire Defrel que estava destacado, em mais uma transição rápida dos visitantes.

Uma derrota dolorosa para as aspirações do Milan que está também na corrida para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa italiana soma quatro pontos no grupo B, menos um do que o FC Porto, antes da última ronda em que vai receber o Liverpool, enquanto a equipa de Sérgio Conceição vai receber o Atlético Madrid no Dragão.