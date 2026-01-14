Com um golo solitário de Francesco Esposito, o Inter bateu o Lecce por 1-0, em jogo em atraso da 16.ª jornada da liga italiana, e, desta forma, garantiu a vantagem no topo da classificação da Série A, poucas horas depois do Nápoles ter tropeçado, em casa, na receção ao Parma (0-0).

Um jogo difícil para a equipa de Cristian Chivu, mas que se resolveu na segunda parte, com Pio Esposito a saltar do banco, aos 56 minutos, e a resolver, aos 78, numa recarga, a um primeiro remate de Lautaro Martinez.

Com esta vitória, o Inter passa a contar com mais seis pontos do que o Nápoles e do que o Milan, mas os rossoneri têm ainda um jogo em atraso.

