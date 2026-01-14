Itália
Há 1h e 22min
Esposito salta do banco e permite ao Inter ganhar pontos ao Nápoles
Avançado marcou golo solitário no triunfo sobe o Lecce em San Siro
Avançado marcou golo solitário no triunfo sobe o Lecce em San Siro
Com um golo solitário de Francesco Esposito, o Inter bateu o Lecce por 1-0, em jogo em atraso da 16.ª jornada da liga italiana, e, desta forma, garantiu a vantagem no topo da classificação da Série A, poucas horas depois do Nápoles ter tropeçado, em casa, na receção ao Parma (0-0).
Um jogo difícil para a equipa de Cristian Chivu, mas que se resolveu na segunda parte, com Pio Esposito a saltar do banco, aos 56 minutos, e a resolver, aos 78, numa recarga, a um primeiro remate de Lautaro Martinez.
Com esta vitória, o Inter passa a contar com mais seis pontos do que o Nápoles e do que o Milan, mas os rossoneri têm ainda um jogo em atraso.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS