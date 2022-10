O Torino apurou-se para a 3.ª eliminatória da Taça de Itália, ao golear o Cittadella, da Serie B, por 4-0.

Nemanja Radonjic, que em 2022/23 já leva mais do dobro dos minutos somados do que em toda a época passada ao serviço do Benfica, inaugurou o marcador para a equipa de Turim aos 21 minutos com um remate fortíssimo de fora da área.

Pietro Pellegri (55m), Perr Schuurs (76m) e David Zima (80m) fizeram os restantes golos.