O futebolista italiano de origem nigeriana King Udoh é o primeiro futebolista infetado com o Coronavirus.

O jogador de 22 anos, que joga na Série C de Itália, no Pianese revelou sintomas no sábado, depois de ter visitado os pais a uma cidade do norte de Itália.

O facto de os exames de Udoh terem dado positivo para Coronavírus levou o clube a suspender todas as tividades.

King Udoh fez a formação na Juventus, clube que representou até à época passada, quando alinhou na equipa B.