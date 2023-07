Andreal Agnelli, presidente da Juventus entre 2010 e 2022, foi condenado pelo Tribunal Federal Nacional de Itália no seguimento da investigação Prisma, na qual o ex-dirigente da Vecchia Signora era suspeito de ter recorrido a um esquema ilegal para falsificar as contas do clube, o que incluía negociações secretas para protelar pagamentos para exercícios financeiros seguintes, mascarando assim as debilidades financeiras pós-covid.

Agnelli, que se demitiu da presidência da Juventus em novembro de 2022 juntamente com os restantes membros do conselho de administração, estará impedido de exercer atividades nesta área de atuação nos próximos 16 meses e foi ainda multado em 60 mil euros.

Recorde-se que, também no seguimento desta situação, a Juventus fui punida com a perda de dez pontos na Serie A, tendo caído do terceiro (ex-aequo com o Inter) para o sétimo lugar.