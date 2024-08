Thiago Motta conversou com Federico Chiesa, mas «nada mudou» sobre a situação do extremo, segundo o treinador da Juventus. A Vecchia Signora estreia-se na Serie A contra o Como, no Estádio Allianz, na segunda-feira, e Chiesa está excluído.

«Todos os jogadores que chegam amanhã merecem estar envolvidos na equipa, jogando desde o início ou saindo do banco», começou por avaliar. Por outro lado, Chiesa continua a trabalhar à parte dos colegas, enquanto aguarda propostas de outros clubes.

«A situação de Chiesa não mudou. Falei com ele internamente. Isto prova o meu respeito por todos os meus jogadores. Quero transmitir transparência e clareza aos meus jogadores. Nada mudou», garantiu o antigo treinador do Bolonha.

«Mal podemos esperar para jogar amanhã, competir contra o adversário e atingir o nosso objetivo, que é fazer uma grande exibição e obter o resultado que desejamos», disse Motta numa conferência de imprensa, falando sobre a estreia no novo clube.

Thiago Motta irá orientar a Juventus diante do Como, em Turim, nesta segunda-feira. O Como regressou à Serie B e é orientado por Césc Fàbregas.