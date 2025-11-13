O apelido Buffon poderá ser um nome a continuar a ter em conta para o futuro. Louis, filho do lendário guarda-redes italiano, tem dado nas vistas também no futebol, mas numa outra posição e em representação de outro país.

Nesta quarta-feira, o jovem avançado de 17 anos assinou hat-trick e ainda uma assistência na goleada dos sub-19 da Chéquia sobre o Azerbaijão por 6-1, na primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria no próximo ano.

Louis Buffon joga no Pisa, equipa recém-promovida à Serie A italiana e pela qual já fez dois jogos nesta temporada, um dos quais no campeonato.

O jovem futebolista é fruto de uma antiga relação entre Gianluigi Buffon e Alena Seredova, antiga manequim checa. Os dois separaram-se em 2014.

