Itália
Há 10 min
Filho de Buffon brilha pelos sub-19 da Chéquia com hat-trick
Louis Buffon optou por representar o país da mãe
Louis Buffon optou por representar o país da mãe
O apelido Buffon poderá ser um nome a continuar a ter em conta para o futuro. Louis, filho do lendário guarda-redes italiano, tem dado nas vistas também no futebol, mas numa outra posição e em representação de outro país.
Nesta quarta-feira, o jovem avançado de 17 anos assinou hat-trick e ainda uma assistência na goleada dos sub-19 da Chéquia sobre o Azerbaijão por 6-1, na primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria no próximo ano.
Louis Buffon joga no Pisa, equipa recém-promovida à Serie A italiana e pela qual já fez dois jogos nesta temporada, um dos quais no campeonato.
O jovem futebolista é fruto de uma antiga relação entre Gianluigi Buffon e Alena Seredova, antiga manequim checa. Os dois separaram-se em 2014.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS