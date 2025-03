Louis Thomas, filho do lendário guarda-redes Gianluigi Buffon, estreou-se a nível profissional no Pisa, na Série B, com apenas 17 anos, dois meses e nove dias.

O jovem avançado foi lançado pelo treinador Inzaghi (antigo internacional italiano) aos 84 minutos da partida, que terminou numa derrota por 3-2 frente ao Spezia. Apesar da derrota, o Pisa mantém a luta pela subida, estando no segundo lugar, com 57 pontos, a nove do líder Sassuolo.

Recorde-se que o Luis Thomas tem sido notícia em Itália por ter preferido representar os sub-18 da Chéquia, visto que tem dupla nacionalidade, devido à mãe, Alena, de origem checa.