A Fiorentina anunciou esta terça-feira que Nicolas Burdisso, antigo internacional argentino, é o novo diretor técnico da equipa viola.

Depois de na última semana já ter elegido Vincenzo Italiano para o cargo de treinador e de ter anunciado a saída de Franck Ribéry, o clube de Florença apresentou agora o antigo defesa argentino de 40 anos como novo diretor técnico.

Burdisso passou boa parte da carreira na Série A ao serviço do Inter, Milan, Roma, Génova e Torino. No final da carreira de jogador, em 2018, foi diretor desportivo do Boca Juniors, mas apenas por alguns meses.