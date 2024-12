Depois do incidente com Edoardo Bove no último jogo, que caiu inanimado em campo, a Fiorentina venceu nesta jornada o Cagliari por 1-0 e dedicou o golo e a vitória ao médio italiano de 22 anos.

O único golo da partida surgiu logo na primeira parte, aos 23 minutos, quando Cataldi recebeu a bola à entrada da área e disparou a contar, dedicando imediatamente o tento ao colega, sinalizando o número quatro, utilizado por Bove na Fiorentina.

Assim, depois do jogo adiado na semana passada, a Fiorentina regressa às vitórias e assume o quarto lugar da classificação com 31 pontos. Já o Cagliari segue em 15.º com 14 pontos.