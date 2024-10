O Nápoles abriu esta sexta-feira a sétima jornada da Liga Italiana com um triunfo em casa sobre o Como (3-1). O ex-Benfica David Neres acabou por ser uma das figuras da partida, ao fazer o terceiro golo aos 86 minutos.

Curiosamente, David Neres tinha entrado pouco antes, aos 79 minutos, para o lugar de Kvaratskhelia: sete minutos depois, recebeu um passe de Lukaku e, na cara do guarda-redes, marcou com classe.

Lukaku, de resto, foi a grande figura da partida, ele que marcou um golo de penálti e fez duas assistências. A primeira das quais, logo no primeiro minuto, para o golo inaugural de McTominay.

O Como, que está a fazer um campeonato muito regular, não conseguiu melhor do que empatar, ainda na primeira parte, por intermédio de Strefezza, após assistência de Perrone.

Com este triunfo, o Nápoles segurou desde já a liderança, independentemente do que acontecer nos outros jogos: a formação de sul de Itália soma 16 pontos, mais quatro do que a Juventus, que é segunda.