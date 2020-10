A direção do Livorno foi alvo de sérias ameaças por parte dos adeptos, esta quarta-feira, com um cenário macabro montado em pleno relvado do estádio do clube.

No centro do campo, foram colocadas três cruzes a simularem sepulturas com o respetivo nome dos dirigentes à frente e uma cabeça de porco ao centro, acompanhados por uma tarja, onde se podia ler: «Vão pagar por tudo. Vão pagar seriamente».

Uma ação de protesto contra a passagem do clube da família Spinelli para um grupo de sócios, numa altura de crise financeira, que não caiu bem no seio dos adeptos.

Recorde-se que o Livorno foi despromovido ao terceiro escalão do futebol italiano e está numa fase negativa de resultados, com apenas duas vitórias nos 24 jogos que realizou em este ano. Esta temporada, a formação italiana ainda não venceu um jogo.

A very macabre scene at Livorno.



A severed pig's head found on the pitch in front of three crosses with names of club directors and banner in the background which reads: "You will pay for everything. You will pay dearly." pic.twitter.com/I94RuDeOHO