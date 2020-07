A Juventus apresentou esta terça-feira o novo equipamento principal para a temporada 2020/21. Cristiano Ronaldo foi um dos modelos escolhidos para mostrar a nova «pele» dos bianconeri.

A novidade na nova camisola do campeão italiano é o regresso das listas verticais, já habituais no clube. As listas pretas estão então de volta, mas com uma cor menos forte do que o normal. A camisola tem ainda o símbolo dourado, enquanto os calções são precisamente brancos e dourados.

A camisola dos guarda-redes é amarela e azul.

Veja na galeria acima associada os novos equipamentos da Juventus.