A Juventus apresentou o novo equipamento alternativo para a próxima temporada, inspirado no verão italiano, em tons de azul-marinho e que vai ser estreado já no próximo dia 19, no primeiro jogo da equipa de Turim no Mundial de Clubes da FIFA.

Uma nova camisola inspirada nas águas cristalinas que rodeiam a costa italiana, com um fundo composto por um grafismo em azul-marinho e um efeito fluido. Os detalhes são em amarelo e contam com uma clássica gola redonda branca a completar o design.

A Juventus vai vestir esta nova camisola já no primeiro jogo do Mundial de Clubes, no dia 19, frente ao Al Ain. Além do clube dos Emirados, a equipa de Turim vai ainda defrontar os marroquinos do Wydad e os ingleses do Manchester City.

Ora veja;