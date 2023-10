Francesco Totti, o mítico 10 da Roma, considera que no futebol atual «o número dez é um número como outro qualquer», numa entrevista ao jornal espanhol Marca em que revela que Florentino Pérez lhe confidenciou que sempre lamentou não o ter contratado para reforçar o Real Madrid dos «galácticos» Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane e Beckham.

Um jogador que dedicou toda a carreira à Roma, com o número 10 nas costas, um número que já não tem a mesma importância nos dias de hoje. «Antes talvez fosse o número mais importante de uma equipa. Não diria que se extinguiu, mas agora o 10 é um número como outro qualquer, sem tenta relevância na equipa», destacou o antigo internacional italiano.

Totti foi contemporâneo do Real Madrid dos «galácticos» e revelou Florentinio Pérez lhe chegou a confidenciar que sempre lamentou não o ter contratado na altura. «Sim, encontrei-me com ele um par de vezes e disse-me que a única lacuna foi não me ter tido no Real Madrid, dizia que tinha sido a única falha», destacou.

A verdade é que Totti jogou toda a vida na Roma que agora é comandada por José Mourinho. «Vejo a atual equipa com altos e baixos, mas sempre sob a alçada de um grande treinador, como é o José. Espero que possa levar a equipa o mais alto possível», destacou também.