Continuam as despedidas a Pinto da Costa depois da notícia do falecimento do ex-presidente do FC Porto.

Francisco Conceição, que até já tinha deixado uma mensagem nos stories do Instagram, publicou esta segunda-feira uma nova dedicatória a Pinto da Costa.

O jovem internacional português foi decisivo na vitória da Juventus sobre o Inter, na qual marcou o único golo da partida e fez questão de dedicar o triunfo e o golo ao antigo presidente dos dragões.

«Sr. Presidente, esta também é para si. Obrigado e Até sempre!» pode ler-se na publicação que tem imagens do momento do golo.

Francisco Conceição está na Juventus por empréstimo do FC Porto. Divididos pela equipa B e principal dos «azuis e brancos», o jogador de 22 anos foi opção em 70 jogos, tendo marcado sete golos e outras tantas assistências.

De recordar, Pinto da Costa faleceu no último sábado aos 87 anos. Esteve na presidência dos dragões durante mais de quatro décadas.