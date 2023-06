O futebol italiano está de luto.

Anwar Megbli morreu aos 18 anos vítima de acidente de viação.

O jovem jogador do Livorno era uma das promessas da formação do clube, que reagiu à tragédia através de uma publicação nas redes sociais.

«Não, não se pode morrer com 18 anos. Hoje, na sequência de um acidente de viação, Anwar Megbli, avançado nascido em 2005 das camadas jovens do Livorno, perdeu a vida. Todo o clube expressa as mais sentidas condolências à família neste momento de profunda dor», comunicou o clube numa nota de pesar.