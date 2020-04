Adriano Galliani, antigo homem forte do Milan, considera que o maior erro do clube rossonero, que está arredado da luta pelo título na Série A desde 2011, foi ter vendido Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic ao Paris Saint-Germain em 2012.

«Não vale a pena andar com grandes rodeios, o Milan colapsou depois de vender as grandes estrelas», destacou o antigo dirigente, em entrevista ao Top Calcio 24, em alusão à saída de Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic.

«Vencemos o campeonato em 2010/11 e chegámos perto em 2012, mas acabámos por deitar tudo a perder no final. Foi por culpa nossa, também queríamos ganhar a Taça de Itália e exigimos demasiado a Thiago Silva. Se ele não tivesse jogado a meia-final, a história poderia ter sido diferente», destacou ainda.

Adriano Galliani, atualmente com 75 anos, voltou a trabalhar com Silvio Berlusconi, antigo presidente do Milan, agora à frente do Monza, o clube da sua terra natal.