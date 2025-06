Gennaro Gattuso foi apresentado nesta quinta-feira como novo selecionador de Itália, ao lado do presidente da FIGC (Federação Italiana de Futebol), Gabriele Gravina, Gianluigi Buffon, delegado da entidade, e da sua equipa técnica.

Um nome chama a atenção no corpo técnico que irá trabalhar com Gattuso - Leonardo Bonucci, antigo internacional italiano que jogou com o selecionador principal durante muitos anos na 'Squadra Azzurra'.

Gravina destacou a competência de Gattuso. «Tem qualidade, determinação e, acima de tudo, o desejo de alcançar algo de grande para a Azzurra e para o país. A seleção nacional precisa dele e ele respondeu sem hesitações, tal como fez enquanto futebolista. Não cometo o erro de reduzir esta responsabilidade a um simples entusiasmo, há muito mais», garantiu.

O próprio Gattuso, que deixou o Hajduk Split, da Croácia, para assumir este desafio, falou aos jornalistas.

«Este é um sonho tornado realidade. Não é fácil, tanto eu como a minha equipa estamos conscientes de que podemos fazer um grande trabalho. Não há muito a dizer, há muito a fazer, dar a volta e fazer um trabalho na cabeça dos jogadores. Para mim, eles estão lá, precisam de ser colocados em posição de dar o seu melhor. Queremos levar a Itália de volta ao Campeonato do Mundo, é fundamental», apontou.

«A seleção nacional precisa de vontade e entusiasmo, tenho isso bem claro na minha cabeça. A palavra família é a mais importante, depois vêm os módulos e a tática. Quando Gigi [Buffon] e o presidente me chamaram, não hesitei um momento, temos de ser uma equipa», garantiu.

A seleção italiana está integrada no Grupo I da qualificação para o Mundial de seleções, disputado em 2026 nos EUA. Procura voltar à competição após ter falhado a edição de 2022.