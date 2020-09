O Génova comunicou que tem 14 casos positivos de covid-19 no plantel.

«O clube ativou todos os procedimentos previstos no protocolo em vigor e informou as autoridades competentes sobre os procedimentos. O clube fornecerá as próximas atualizações ditadas pela evolução», referiu o clube da Serie A em comunicado.

Este caso custou no fim de semana uma goleada por 6-0 diante do Nápoles. Entre sábado e domingo foram confirmados os diagnósticos positivos de Mattia Perin e de Lasse Schone, enquanto esta segunda-feira houve mais 12 elementos confirmados.

A Sampdoria, equipa da mesma cidade, comunicou ter um jogador infetado: Keita Baldé, que está prestes a transferir-se para o Mónaco e testou positivo para a covid-19 durante os exames médicos.