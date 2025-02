Em conversa à Sky Sports, antes da partida desta terça-feira a contar para a Liga dos Campeões (Juventus-PSV), o diretor desportivo da Juventus, Cristiano Giuntoli confessou que está muito satisfeito com os reforços de inverno, em particular com o português Renato Veiga.

«Depois da lesão do Cabal, precisávamos de pelo menos um jogador canhoto, a saída de bola é importante, ele ganha tempo com o seu pé forte. Depois, são muito flexíveis. Achámos por bem levar estes dois rapazes [Renato Veiga e Lloyd Kelly] de grande valor técnico e humano», referiu o dirigente da Juve.

Renato Veiga, de 21 anos, chegou à Vecchia Signora no último mercado de transferências e está cedido pelo Chelsea até ao final da temporada.