Gonçalo Ramos a caminho do Milan de Ruben Amorim
Acordo fechado com o PSG, com o internacional português a assinar por cinco cinco anos
Acordo fechado com o PSG, com o internacional português a assinar por cinco cinco anos
Gonçalo Ramos vai ser jogador do Milan. O Maisfutebol confirmou que o clube italiano chegou a acordo com o PSG para a transferência do avançado internacional português, que irá assinar um contrato de longa duração, à partida válido por cinco temporadas.
O ponta de lança, de 25 anos, prepara-se para abraçar um novo desafio na Serie A. A mudança acontece após três épocas ao serviço do campeão europeu, durante as quais não conseguiu verdadeiramente assumir-se como titular indiscutível, até pela forte concorrência no setor ofensivo.
No Milan, Gonçalo Ramos reencontra um contexto que lhe poderá oferecer maior protagonismo, integrando o novo projeto liderado por Ruben Amorim, que identificou o internacional português como uma das prioridades para reforçar o ataque dos rossoneri.
Na última temporada, o antigo avançado do Benfica realizou 45 jogos pelo PSG, tendo marcado 12 golos e feito uma assistência.