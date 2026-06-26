Gonçalo Ramos vai ser jogador do Milan. O Maisfutebol confirmou que o clube italiano chegou a acordo com o PSG para a transferência do avançado internacional português, que irá assinar um contrato de longa duração, à partida válido por cinco temporadas.

O ponta de lança, de 25 anos, prepara-se para abraçar um novo desafio na Serie A. A mudança acontece após três épocas ao serviço do campeão europeu, durante as quais não conseguiu verdadeiramente assumir-se como titular indiscutível, até pela forte concorrência no setor ofensivo.

No Milan, Gonçalo Ramos reencontra um contexto que lhe poderá oferecer maior protagonismo, integrando o novo projeto liderado por Ruben Amorim, que identificou o internacional português como uma das prioridades para reforçar o ataque dos rossoneri.

Na última temporada, o antigo avançado do Benfica realizou 45 jogos pelo PSG, tendo marcado 12 golos e feito uma assistência.

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