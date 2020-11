O Hellas Verona venceu em casa o Benevento por 3-1, em jogo da 6.ª jornada da Liga italiana.

Antonin Barak, médio checo, inaugurou o marcador aos 17 minutos e bisou aos 63m, tornando-se no primeiro estrangeiro da equipa de Verona desde Adrian Mutu em 2002, a bisar numa partida da Serie A.

Pelo meio, Gianluca Lapadula ainda empatou aos 56 minutos, mas a expulsão de Caprari, já depois do 2-1 do Hellas, penalizou os visitantes, que aos 77 minutos viram escapar as já escassas hipóteses de obterem um bom resultado, quando Darko Lazovic fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Hellas Verona chega aos 11 pontos na Serie A e tem a companhia de Nápoles, Inter e a Roma de Paulo Fonseca no quinto lugar.