Em conversa ao podcast Charla, Ronaldo ‘Fenómeno’ desvendou alguns momentos que marcaram a carreira dentro e fora das quatro linhas.

«Eu sempre tive claro as minhas características e ambição enquanto jogador. Queria fazer golos e divertir-me a jogar futebol. Foi uma época boa [1994/98] antes de começar as lesões, o que foi complicado», começou por dizer.

«Em 1998 comecei a sentir uma tendinite leve e terminei o Mundial bem. Pensei que era algo normal que acontece a muitos jogadores. A partir de 1999 começou a agravar-se muito até à rotura parcial. No Inter fizemos asneira ao termos só costurado parcialmente o tendão, mas ninguém ia imaginar que 6 meses depois que ia romper totalmente», lamentou.

«Quando rompeu achei que num primeiro momento que tinha levado uma pedrada ou um tiro. Cai e meti a mão no joelho para o segurar e foi aí que me dei conta que algo rompeu e fez a minha cabeça pensar. Comecei a chorar não de dor, mas de assustado e questionei-me ‘o que me está a acontecer?’, ‘acabou a minha carreira e a minha vida’», disse Ronaldo, assumindo que «poderia ter acabado a carreira se não tivesse recuperado».

Considerado por muitos um fenómeno ou até «E.T.», Ronaldo confessou que chegou a esse título com trabalho.

«Eu não sabia o que se tinha de fazer para ser jogador e fui fazendo aquilo que o caminho abriu para mim. Para subir tens de procurar evolução técnica, tática e física. As pessoas dizem me muito ‘eras um animal fisicamente, que dom’, dom porra nenhuma, treinei muito, ninguém fica assim rápido sem treinar. Não é só um dom se não metiam o Usain Bolt na frente que é muito rápido e diziam para ele decidir.»

Para além de brilhar nos relvados, Ronaldo ficou conhecido pela vida fora das quatro linhas, tendo assumido a alcunha de «Chico Buarque» das festas.

«Eu estava em todas…Eu era o Chico Buarque das festas», assumiu, adicionando: «Eu ia para o treino segunda-feira de manhã, às 10h, jogava no sábado e depois ia para Paris. Passava o domingo em Paris e à noite ia para a festa. Às sete da manhã apanhava o jato para Madrid chegava às nove da manhã com treino às dez horas. Fazia isto muitas vezes».

«Na cidade onde jogas, ou fazes a festa em casa ou estás a assinar a tua morte. Então eu diversificava, viajava» assumiu. Sempre fui de organizar [festas], estruturar coisas de nível alto. Sempre tive esse cuidado de deixar toda a gente feliz», acrescentou contando pormenores de uma festa que deu em casa, onde o Djalminha impressionou ao chegar «cheio de notas de 500 euros» exibindo-as aos presentes empolgados, entre eles, grandes estrelas do futebol mundial, como Figo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Rivaldo.

Ronaldo Nazário contou ainda um episódio com Vampeta, antigo jogador brasileiro, na época em que o craque brasileiro vivia em Milão (2006-2008).

«Ele ficou em minha casa e tinha uma adega com 100 garrafas e fui embora para o Brasil. Bebeu tudo! Duas semanas depois já tinha acabado as garrafas de vinho todas e abriu mais caixas que tinha no chão com mais até encontrar um vinho era especial», começou por dizer.

«Era uma garrafa de 1976, ano em que nasci, que eu tinha comprado num restaurante em Paris por 10 mil euros. Era um vinho caro que não ia beber era para guardar e ele com os amigos dele, no meu apartamento, abriu essa garrafa e deu um copo de plástico a cada um».

«Ele conta esta história como o ‘vinho do papa’, mas era o meu vinho que eu paguei 10 mil euros por uma garrafa do meu ano, que era para guardar por simbologia», concluiu.