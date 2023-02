Zlatan Ibrahimovic não está preocupado com a crise de resultados do Milan e garante que as coisas vão mudar brevemente quando regressar aos relvados. No mesmo sentido, o carismático avançado sueco deixou alguns conselhos a Rafael Leão que só marcou dois golos em 2023.

«Continuo a ser Deus, continuo a ser o número um: depois de voltar, a música vai mudar», começou por destacar o experiente avançado numa entrevista à Spormediaset em que fala do longo período de sete meses de ausência e da crise do Milan que, depois de andar a discutir os primeiros lugares, já não vence há sete jogos, perdeu os últimos quatro e caiu para o sexto lugar da Série A.

«Criticas? É normal, só te criticam quando estás no topo. A mim criticam-me há 25 anos porque estou sempre no topo, porque sou o número um, estou habituado. É como meteres lenha no fogo e quando brincas com o fogo queimas-te. Continuo a sentir-me Deus. Não quero voltar a jogar por beneficência, se entrar em campo é para trazer resultados, como sempre fiz. Caso contrário, ficaria em casa a brincar com os meus filhos», atirou.

Com o Milan em crise, Rafael Leão, eleito melhor jogador da Série A na época passada, também perdeu protagonismo. Ibrahimovic deixou uns conselhos ao jovem avançado português.

«Teve um ano fantástico, ganhou o prémio de melhor jogador do campeonato. Depois surgiu o contrato, outros clubes à procura dele, o Mundial e tudo o resto. Ele tem de se concentrar em jogar futebol. Tudo o resto se resolve, ele só tem de pensar em jogar. Está ainda mais forte do que há um ano, só que agora todos sabem quem ele é. No ano passado eram menos a focarem-se nele. Agora é ao contrário, sabem que ele está mais forte e estão mais atentos a ele», destacou ainda.