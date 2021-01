O duelo entre Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante o Inter-Milan, a contar para os quartos de final da Taça de Itália, fez faísca.

Os dois travaram-se de razões já perto do intervalo, com acusações e ameaças de parte a parte. O árbitro resolveu a situação com um cartão amarelo para cada um, sendo que Ibrahimovic acabaria por ser expulso na segunda parte por acumulação de amarelos.

Esta sexta-feira, o Conselho de Disciplina confirmou os castigos aplicados aos jogadores: Lukaku, que viu o segundo amarelo na Taça de Itália, falha a primeira mão das meias-finais com a Juventus de Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic terá de cumprir um jogo de castigo da próxima vez que for elegível para jogar na competição, algo que não voltará a acontecer esta época, uma vez que o Milan acabou eliminado. Tratam-se, por isso, de punições já esperadas.

Recorde-se que no dia seguinte à altercação, Ibrahimovic garantiu que o bate-boca com Lukaku nada teve a ver com racismo. ««No mundo de Zlatan não há espaço para o racismo. Somos todos da mesma raça - somos todos iguais!! Somos todos jogadores, uns melhores que outros», escreveu nas redes sociais.

Isto já depois de os órgãos de comunicação italianos terem esmiuçado o lance e noticiarem que o sueco terá chamado «pequeno burro» a Lukaku, além de o ter incitado a fazer «rituais de vudu» com a mãe, alegadamente seguidora deste tipo de prática ancestral associada à magia negra. Lukaku respondeu com ofensas a Zlatan e à mulher do jogador do Milan, tendo-o desafiado a resolver a situação nos balneários.